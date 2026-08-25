🏫 Ялтинские школы будут работать по сокращённому расписанию из-за жары Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский сообщил, что продолжительность уроков составит 35 минут.
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🏫 Ялтинские школы будут работать по сокращённому расписанию из-за жары Заместитель главы администрации города Ренард Кутковский сообщил, что продолжительность уроков составит 35 минут.