Сечин: мишенью западных санкций стали прежде всего Европа, а также АТР

Мишенью для американских санкций стали не столько Иран, Венесуэла и Россия, сколько Европа и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил 7 декабря в ходе доклада главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин на Дохийском форуме.
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