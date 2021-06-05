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Нурмагомедов обратился к Джикии перед матчем сборных России и Бельгии на Евро-2020

Нурмагомедов обратился к Джикии перед матчем сборных России и Бельгии на Евро-2020

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в своем Instagram. Так, 32-летний уроженец Дагестана, завершивший карьеру в марте этого года, выложил фото защитника сборной России Георгия Джикии, находящегося в хорошем настроении.

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