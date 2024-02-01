Путь к гражданству Израиля: обзор процесса и его преимущества Юлия ПономареваГражданство Израиля является заветной целью для многих людей по всему миру, обещая не только новые возможности и образ жизни, но и принадлежность к стране с богатой историей и культурой.
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