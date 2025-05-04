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Над российским городом прогремело несколько взрывов

Над российским городом прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в небе над Воронежем. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительным данным, российские системы противовоздушной обороны работают по беспилотникам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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