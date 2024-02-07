Конгрессмены не поддержали законопроект о помощи Израилю без Украины

В США в очередной раз в центре внимания финансовая поддержка Киева. Палата представителей Конгресса не поддержала законопроект о помощи Израилю, куда не входят средства для Украины, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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