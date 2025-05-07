Елена Летучая в трусах залезла на коня

Будь в курсе✴

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.