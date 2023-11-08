ЦАХАЛ обнаружил более 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Israeli Defence Forces/Handout via REUTERS Армия обороны Израиля в ходе зачисток на юге страны обнаружила более 400 брошенных бойцами палестинского движения ХАМАС поясов смертников, а также сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов.
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