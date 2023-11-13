В Барнауле автобус с детьми врезался в трактор, выехавший на встречку

Дети и сопровождавшие их взрослые ехали в медучреждение для прохождения диспансеризации Фото: прокуратура Алтайского края В Барнауле в понедельник утром, 13 ноября, произошло ДТП с участием учеников одной из спортивных школ города, сообщает прокуратура Алтайского края.