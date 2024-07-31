Завершились съемки «Супермена» Джеймса Ганна

Джеймс Ганн объявил о завершении съемок своего долгожданного проекта о Супермене. Режиссер поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях, подчеркнув, что производство картины заняло пять насыщенных месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии