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Завершились съемки «Супермена» Джеймса Ганна

Завершились съемки «Супермена» Джеймса Ганна

Джеймс Ганн объявил о завершении съемок своего долгожданного проекта о Супермене. Режиссер поделился радостной новостью со своими подписчиками в социальных сетях, подчеркнув, что производство картины заняло пять насыщенных месяцев.

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