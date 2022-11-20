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Бучневич о 2+2 с «Анахаймом»: «Наша тройка сегодня повеселилась. Я мог бы и больше забить»

Павел Бучневич считает, что в матче с «Анахаймом» мог забить больше, чем 2 шайбы.  «Сент-Луис» обыграл «Анахайм» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

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