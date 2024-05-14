Рунические ставы для похудения: какие выбрать и как ими пользоваться

Рунический став на похудение может быть разным в зависимости от того, какую цель вы преследуете. Например, если вы хотите сбросить несколько килограммов, то можно использовать руны, которые способствуют похудению, такие как Хагалаз и Лагуз.
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