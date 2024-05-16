Новая схема легализации мигрантов: стать «украинцем» за полмиллиона рублей

В Подмосковье разоблачена преступная схема завоза нелегалов под видом украинцев. В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранительные органы Московской области раскрыли преступную схему, по которой нелегальных мигрантов из стран Средней Азии превращали в «украинцев» с целью облегчить им въезд в Россию и получение российского гражданства.