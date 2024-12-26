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Стали известны детали смертельного столкновения авто и локомотива на Ставрополье

Стали известны детали смертельного столкновения авто и локомотива на Ставрополье

Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram Столкновение легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, предварительно, произошло из-за того, что 27-летний водитель ВАЗ 2107 выехал на рельсы на красный сигнал семафора.

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