Стали известны детали смертельного столкновения авто и локомотива на Ставрополье

Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram Столкновение легкового автомобиля с локомотивом в Ставропольском крае, предварительно, произошло из-за того, что 27-летний водитель ВАЗ 2107 выехал на рельсы на красный сигнал семафора.
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