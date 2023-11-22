Минэнерго: Доля чистых источников энергии в России составляет 86%

Энергетический баланс в России один из самых зеленых в мире. Об этом заявил зампредседателя Правительства Александр Новак в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 22 ноября.
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