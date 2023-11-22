Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey
    спасибо партии и всему правительству, что день и ночь думаете о людях! даже дрова можно из вашего леса иногда покупать!Жителям удаленных...
  • Владимир Буевич
    А чего туту думать проблема решается закрытием всего одного КПП на российско-финской границе. И все. Соседям какюк. О...Как ответит Москв...
  • Модест
    где бы прочитать эти новые положения, почему ссылки нетПутин утвердил но...

Минэнерго: Доля чистых источников энергии в России составляет 86%

Минэнерго: Доля чистых источников энергии в России составляет 86%

Энергетический баланс в России один из самых зеленых в мире. Об этом заявил зампредседателя Правительства Александр Новак в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации 22 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх