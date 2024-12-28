Сомелье назвал безопасную дозу спиртного за новогодним столом

Шевченко рассказал, сколько можно пить, чтобы не оказаться пьяницейСпиртное для многих людей давно стало атрибутом новогодних праздников.
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