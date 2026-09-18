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Газета.ру

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МИД назвал теракты против руководителей УИК атакой на свободы граждан

МИД назвал теракты против руководителей УИК атакой на свободы граждан

МИД России осуждает теракты Киева против председателей участковых избирательных комиссий (УИК) в Запорожской области, им не может быть никакого оправдания.

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