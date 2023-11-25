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В литовской глубинке начали борьбу с «русскими улицами»

В литовской глубинке начали борьбу с «русскими улицами»

В Литве власти начали рассматривать и переименовывать «русские улицы» в регионах. Центр исследования геноцида и сопротивления населения Литвы получил запросы от 36 муниципалитетов, включая такие крупные города, как Вильнюс, Каунас, Клайпеда, для оценки названий улиц, учреждений, памятников, скульптур, памятных досок и декораций фасадов домов.

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