Массовые проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске пройдет контроль трезвости, рассказали в ГИБДД города. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения, 21 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”.