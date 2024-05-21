Массовые проверки на дорогах пройдут в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске пройдет контроль трезвости, рассказали в ГИБДД города. В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения, 21 мая в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие “Контроль трезвости”.
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