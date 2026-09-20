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Все недовольны тем, что на Украине творится #Мамаявпорядке

Все недовольны тем, что на Украине творится #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке» рассказал, что жители Украины недовольны тем, что происходит в стране, и все постоянно ссорятся.

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