Все недовольны тем, что на Украине творится #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке» рассказал, что жители Украины недовольны тем, что происходит в стране, и все постоянно ссорятся.
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