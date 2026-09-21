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Трамп запустил опрос о переименовании искусственного интеллекта

Трамп запустил опрос о переименовании искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп запустил онлайн-опрос, в котором спрашивал общественность, следует ли заменить термин «искусственный интеллект» новым названием .

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