Москалькова: Россия ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 курян из Сум

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, находящихся в украинском городе Сумы.
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