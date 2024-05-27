Стало известно, как россияне относятся к курортным романам

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как россияне относятся к курортным романам. Оказалось, что более 80% россиян предпочитают проводить отдых вместе со своей второй половинкой, однако 21% респондентов одобряют легкий флирт на отдыхе.