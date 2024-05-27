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Стало известно, как россияне относятся к курортным романам

Стало известно, как россияне относятся к курортным романам

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, как россияне относятся к курортным романам. Оказалось, что более 80% россиян предпочитают проводить отдых вместе со своей второй половинкой, однако 21% респондентов одобряют легкий флирт на отдыхе.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Какое важное исследование.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Легкий флирт с тяжелыми последствиями.
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8 час.

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