Происшествия

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«Быть заметным - это важно»: мастер-класс под таким названием проведен в школе № 8 г. Смоленска

Сегодня практически у всех детей на одежде, школьных сумках и рюкзаках присутствуют световозвращающие элементы.

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