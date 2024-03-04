Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Как один глупый еврей решил поугрожать России и что из этого выйдет

Александр Халдей Представитель израильской правящей партии "Ликуд" Амир Вайтман в интервью изданию Business Insider заявил, что Россия якобы вовлечена в происходящее в Израиле, однако он признал, что уровень ее вовлеченности неясен, а позиция Израиля в отношении России станет более агрессивной.

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