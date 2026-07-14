Кидает селфи и приказы в чат. Раскрыты инструменты управления Венесуэлой без Мадуро

Государственник В американской историографии есть такое понятие, как «банановые войны». Оно описывает серию мелких вооружённых конфликтов, представлявших собой по большей части интервенции Соединённых Штатов в государства вроде Гондураса, Гаити и Никарагуа.
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