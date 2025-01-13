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Аргументы и Факты

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Щербаков: в центре Москвы отреставрируют здание театра «Эрмитаж»

Щербаков: в центре Москвы отреставрируют здание театра «Эрмитаж»

Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования здания театра «Эрмитаж», сообщил Иван Щербаков, председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

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