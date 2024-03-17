Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Я всерьез опасаюсь, что здесь возникло некое недоразумение. Я не прокламирую ни абстрактных, ни конкретных "истин" се...Мы - с тобой, нам...
  • Александр Попов
    Какой-то ТУПОГОЛОВЫЙ ПИСЮН пишет о том, о чем не понимает. РЕМЕНЬ во всю ЗАДНИЦУ, чтоб МОЗГИ от туда в голову может п...Вперёд, Россия!
  • Вадим Кузнецов
    Прошу прощения, но моя профессия - не сексопатолог и не психоаналитик. В моих комментариях не прослеживается ни намек...Мы - с тобой, нам...

Сложный выбор

Сложный выбор

- Ничего не понимаю, овса завозили на три месяца, прошло два, - Палыч недоуменно смотрел на Марка. – Куды делось-то? Неужели вор завелся?! - Доложи начкону, в четвёртый раз нехватка овса, нужно разобраться, - посоветовал Марк, беря в руки снаряжение для своего коня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх