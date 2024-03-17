Сложный выбор

- Ничего не понимаю, овса завозили на три месяца, прошло два, - Палыч недоуменно смотрел на Марка. – Куды делось-то? Неужели вор завелся?! - Доложи начкону, в четвёртый раз нехватка овса, нужно разобраться, - посоветовал Марк, беря в руки снаряжение для своего коня.