Торасы полагали, що воны хииитренькие. А щас мечутся как свиньи в горящем свинарнике. Красота, загляденье...

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хороших новостей вам в ленту. Украинец из Харькова, получивший гражданство в 2022 году, который в Белгороде сколотил банду и на почве ненависти к русским избивал «идеологических врагов», лишен гражданства России.

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Комментарии
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Обухова Людмила
Пишущие комментарии, а вы не думаете, что в России очень много смешанных браков с украинцами? Да и русских там проживает много. Прекрасно, что делают проверки, надеюсь, что проверили и приехавших беженцев, членов их семей. &quot;Прилетали&quot; в глубь страны настораживают...
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3 час.
Н
Нина
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2 час.
Пульхерия Djem
Молодцы наши ,что не пускают мразь продажную и дешёвую.
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