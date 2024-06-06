Торасы полагали, що воны хииитренькие. А щас мечутся как свиньи в горящем свинарнике. Красота, загляденье...

Обухова Людмила

Пишущие комментарии, а вы не думаете, что в России очень много смешанных браков с украинцами? Да и русских там проживает много. Прекрасно, что делают проверки, надеюсь, что проверили и приехавших беженцев, членов их семей. "Прилетали" в глубь страны настораживают...