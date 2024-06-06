Торасы полагали, що воны хииитренькие. А щас мечутся как свиньи в горящем свинарнике. Красота, загляденье...

Хороших новостей вам в ленту. Украинец из Харькова, получивший гражданство в 2022 году, который в Белгороде сколотил банду и на почве ненависти к русским избивал «идеологических врагов», лишен гражданства России.
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