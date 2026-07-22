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Царьград

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В Италии жестоко убили 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито

В Италии жестоко убили 53-летнего спортивного журналиста Луиджи Эспозито

Тело итальянца нашли сожжённым в сельской местности. При этом неизвестные сначала до смерти избили его.

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