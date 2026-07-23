Три человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, заявили в региональном штабе. «В Белгородском округе в посёлке Октябрьский в результате прилёта боеприпаса женщина получила осколочное ранение ноги», — говорится в сообщении.
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