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Три человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали из-за атак ВСУ в Белгородской области

Три человека пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, заявили в региональном штабе. «В Белгородском округе в посёлке Октябрьский в результате прилёта боеприпаса женщина получила осколочное ранение ноги», — говорится в сообщении.

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