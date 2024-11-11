Какие доллары не возьмут у россиян, сколько будут падать цены на новостройки. Обзор Банки.ру

У россиян могут не взять «зеленые и белые» доллары за рубежом, говорят опрошенные РБК эксперты. На территории США обязательства по приему долларов предыдущих серий выпуска существуют, и там банки и магазины не могут отказать в приеме старых купюр.
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