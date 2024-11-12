Польша при Трампе перенимает эстафету помощи Украине – экс-посол Дещица

Польша при президентстве Дональда Трампа станет главным хабом американской поддержки Украины. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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