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Польша при Трампе перенимает эстафету помощи Украине – экс-посол Дещица

Польша при Трампе перенимает эстафету помощи Украине – экс-посол Дещица

Польша при президентстве Дональда Трампа станет главным хабом американской поддержки Украины. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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