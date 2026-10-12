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Принимаются меры по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим

Принимаются меры по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим

В связи с тяжелым происшествием, произошедшим вблизи кибуца Ифтах на горном хребте Рамим, Министерство здравоохранения принимает меры по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, их … .

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