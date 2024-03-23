Создатели Baldur's Gate 3 работают над дополнительными злыми концовками Larian Studios, в...

Создатели Baldur's Gate 3 работают над дополнительными злыми концовкамиLarian Studios, возможно, и не работает над полноценным DLC для Baldur’s Gate 3, но, по крайней мере, на подходе еще несколько злых концовок, и основатель компании Свен Винке (Swen Vincke) заявил, что “они действительно злые”.