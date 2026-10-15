Бывший чемпион мира по боксу Хорхе «Локомотор» Кастро умер в возрасте 59 лет в игорном заведении Морон, Аргентина.
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