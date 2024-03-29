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Ступино укрепит сотрудничество с восточными странами

Ступино укрепит сотрудничество с восточными странами

Глава Ступина Сергей Мужальских и исполнительный директор Совета муниципальных образований Подмосковья Олег Иванов встретились с вице-президентом и руководителем секретариата Международной ассоциации «Породненные города» Сергеем Парамоновым.

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