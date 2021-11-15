© REUTERS, Policja Podlaska/Handout via REUTERS Минск не пойдет на военный конфликт на границе, поскольку без поддержки Москвы он беззащитен, приводит мнение польского генерала Вальдемара Скшипчака издание Do Rzeczy.
Генерал Скшипчак: мы можем занять Белоруссию за три дня. Лукашенко боится конфликта (Do Rzeczy, Польша)
Комментарии
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Lehanaizhe
Какую последнюю войну выиграла Польша? Если честно, я боюсь войны с Украиной, с обеих сторон будут кричать "Русские не сдаются"
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5 час.
1
Горбатюк Валерий
Lehanaizhe
Какую последнюю войну выиграла Польша? Если честно, я боюсь войны с Украиной, с обеих сторон будут кричать "Русские не сдаются"
ЧТО курят эти дегенераты? Подскажите, я тоже хочу ТАК оттянуться. А заодно и подскажите, в каком подземном переходе этот генерал свои погоны купил?
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2 час.
1
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