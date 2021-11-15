Генерал Скшипчак: мы можем занять Белоруссию за три дня. Лукашенко боится конфликта (Do Rzeczy, Польша)

Какую последнюю войну выиграла Польша? Если честно, я боюсь войны с Украиной, с обеих сторон будут кричать "Русские не сдаются"

Горбатюк Валерий

Lehanaizhe Какую последнюю войну выиграла Польша? Если честно, я боюсь войны с Украиной, с обеих сторон будут кричать "Русские не сдаются"

ЧТО курят эти дегенераты? Подскажите, я тоже хочу ТАК оттянуться. А заодно и подскажите, в каком подземном переходе этот генерал свои погоны купил?