Число погибших в Белгороде возросло до 22

Травмы получили 109 человек, 25 из них — в тяжёлом состоянии.Pr Scr t.me/mchs31--> Увеличилось число жертв удара ВСУ по Белгороду — погибли 22 человека, сообщил 31 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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