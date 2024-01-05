Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Гаутам Адани снова стал самым богатым человеком Азии

Гаутам Адани снова стал самым богатым человеком Азии

Индийский бизнесмен Гаутам Адани снова стал самым богатым человеком Азии, передает CNN.По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние основателя Adani Group сейчас составляет 97,6 миллиарда долларов, что делает его 12-м в списке самых богатых людей на планете.

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