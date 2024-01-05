Индийский бизнесмен Гаутам Адани снова стал самым богатым человеком Азии, передает CNN.По данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние основателя Adani Group сейчас составляет 97,6 миллиарда долларов, что делает его 12-м в списке самых богатых людей на планете.