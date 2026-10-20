Владимир Зеленский © Geert Vanden Wijngaert/APУкраинцы называют президента Владимира Зеленского клоуном, который разрушил страну.
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Кем бы они его там ни считали, а воевать продолжают против нас.