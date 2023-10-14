Блинкен прилетел в Саудовскую Аравию

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это уже его пятая остановка в турне по шести арабским странам, в рамках которого США пытаются предотвратить распространение конфликта между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток.
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