Блинкен прилетел в Саудовскую Аравию

Американский госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию. Это уже его пятая остановка в турне по шести арабским странам, в рамках которого США пытаются предотвратить распространение конфликта между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток.