Под Петербургом провели тотальную проверку на дорогах, возбуждено 12 уголовных дел

В рейде участвовали более 700 правоохранителей В минувшие выходные петербургской полицией был проведен масштабный профилактический рейд на дорогах с целью выявления и профилактики правонарушений по линии безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии