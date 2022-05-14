«Уорриорз» организовали рывок 21:3 в 4-й четверти матча с «Гризлис»

«Уорриорз» организовали рывок 21:3 в 4-й четверти матча с «Гризлис»

«Уорриорз» организовали рывок 21:3 в четвертой четверти шестого матча серии плей-офф с «Гризлис» (110:96, 4-2), который стал решающим.

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