В Магадане в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские провели занятие для школьников. Мероприятие, направленное на пропаганду законопослушного и здорового образа жизни, состоялось в гимназии № 30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии