В чем секрет самого дорогого в мире миниатюрного замка, который ушёл с торгов за 8,5 млн дол

Самый дорогой кукольный домик для девочки, наверное, тот, что сделан отцовскими или материнскими руками – как собственный мир, свое королевство, в котором каждый предмет уникален и обладает особенной ценностью.
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