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Анчелотти: в «эль класико» никогда нет фаворита, но это будет зрелищный матч

Анчелотти: в «эль класико» никогда нет фаворита, но это будет зрелищный матч

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения в составе научного коллектива выяснили, что орехи, фрукты, фасоль, чечевица, злаки и овощи улучшают психическое здоровье у людей с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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