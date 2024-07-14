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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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19-летний Никита Телегин о перспективах в «Тракторе»: «Хочется получить вызов в первую команду. Время ведь идет, мы не молодеем. Нужно уже смотреть в сторону КХЛ»

 В минувшем сезоне 19-летний форвард играл за «Белых Медведей» (29 очков в 39 играх регулярки, 10+19) и «Челмет» (4 очка в 13 матчах, 3+1).

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