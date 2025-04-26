Тукаю — 139. Чем близок мне великий татарский поэт?

Кем был Габдулла Тукай — «горемыкой» или все-таки успешным молодым человеком? Откуда проистекали его болезненная застенчивость и одновременно стремление эпатировать мещан и религиозных фанатиков? О том, почему поэт так интересен нам по сей день, в своей колонке рассуждает татаро-башкирский активист из Узбекистана Равиль Ихсанов.
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