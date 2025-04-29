В Донецке состоялось открытие молодёжного марафона «Знание. Первые»

Открытие федерального просветительского марафона «Знание. Первые», организованного Обществом «Знание» и посвященного празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось 28 апреля в Донецке в ДНР.
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